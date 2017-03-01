蔡正元砲轟馬英九 徐巧芯：黨內互打已是老套

2017-03-01 17:49

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨中央政策會執行長蔡正元在臉書批評前總統馬英九軟弱，在總統任內不聞不問外省籍的受害者，每到二二八只就會像「孝子」一樣，去向二二八遺族鞠躬哈腰，馬英九辦公室發言人徐巧芯回應，「黨內互打」已經是老套了，「蔡執行長還玩不膩嗎？」

徐巧芯表示，蔡正元身為國民黨政策會執行長，在臉書上如此公開發言，是代表國民黨中央黨部對前主席、前總統的聲明和指責嗎？而二二八事件是中華民國也是台灣人要共同面對的歷史，蔡正元刻意挑動省籍情結，究竟有何意圖？

徐巧芯說，蔡正元的批評都是出於政治動機的發言，為了個人政治利益，試圖混淆焦點，才是造成社會對立的最大問題，無助於社會的和解與共生，有關「二二八事件」馬英九已經說明，當時的領導人當然有其責任，這就是政治責任，「面對歷史，就事論事；面對家屬，將心比心」，這是馬英九的一貫態度，希望蔡正元不要惡意扭曲馬英九的原意，甚至挑撥，還給社會和家屬安寧。

徐巧芯進一步表示，身為國家領導人，馬英九認為有義務要為過去政府的歷史錯誤負起責任，道歉是代表政府謙卑面對歷史錯誤，蔡正元卻用「鞠躬哈腰」等尖酸刻薄的字眼，刻意挑動省籍對立，居心何在？這對國民黨贏回台灣人民的心有任何幫助嗎？恐怕只是讓國家產生更多撕裂而已，她並呼籲黨內同志不要為了黨內的選舉和個人政治利益，莫名把砲口指向馬英九，一再拿前主席、前總統開刀，只是讓自家人看了心寒，讓民眾看衰國民黨，無助於國民黨爭取社會的認同與支持。