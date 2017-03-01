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藍委批「最會打躲避球部長」 賀陳旦：不予置評

藍委批評交通部長賀陳旦是「最會打躲避球的部長，賀陳旦以「不知道前提是甚麼，不予置評」帶過。 （記者謝武雄攝）

2017-03-01  18:02

［記者謝武雄／桃園報導］交通局長賀陳旦今天到桃捷公司視察，對於媒體問及去留問題時表示，會盡力處理蝶戀花事件所引發後續問題，個人去留則聽候長官指派，至於藍委批評賀陳旦是「最會打躲避球的部長」一事，賀陳旦則以「不知道前提是甚麼，不予置評」帶過。

由於行政院長林全曾提及，將待「蝶戀花事件」處理完畢後檢討賀陳旦人事案；賀陳旦今天在桃捷公司接受訪問時，媒體就問到，蝶戀花事件到底什麼時候可完成？

對此，賀陳旦說，所有人事檢討都要配合事件檢討報告出爐後，才能就事論事進行作業，他個人絕對不會因為這樣人事檢討，而降低眼前工作上的自我要求。

賀陳旦表示，蝶戀花衍生的兩大事項問題，其一是往生家屬後續處理，吊銷執照遊覽車執照問題，交通部都會協助處理；其二則是結構性問題，這部分一定要用心找出問題根源，全力以赴解決問題，至於個人去留，會聽候長官指派。

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