詹啟賢說明319槍擊案 陳鎮湘「致意未致歉」
針對國民黨副主席陳鎮湘（右）質疑319槍擊案交代不清，國民黨前副主席、黨主席參選人詹啟賢（左）1日到中常會後進行專案報告，結束後陳鎮湘在場外向詹握手致意，但仍沒有當面道歉。（記者廖振輝攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席陳鎮湘日前與黃復興幹部座談時質疑前首席副主席、黨魁參選人詹啟賢未交待三一九槍擊案「兩顆子彈」疑點，引發詹啟賢強烈不滿，國民黨中央今天特別應詹啟賢的要求，在中常會後安排一場「三一九專案說明會」，讓詹親自說明，日前已在臉書「致歉」的陳鎮湘則未出席，只在會場外等待詹啟賢步出時與對方握手「致意」。
面對媒體詢問，為何今日未出席聆聽，與詹啟賢碰面時沒有道歉？陳鎮湘表示，自己是就事論事，但由於大家之前都是同事，他有一點不好意思，在臉書上表達抱歉後，就不需要再說什麼了，至於沒有出席的原因，是要讓詹暢所欲言，他事後可以再聽錄音。
不過，陳鎮湘也強調，在這件事情上，他之前的發言是就事論事，基層還是存有懷疑，他表達這個懷疑，難道不對？而且這個事情大家存疑十幾年，把話說出來也好，如果能釋懷更好，只是依然沒有答案，永遠都是一個謎。
詹啟賢在報告時表示，他是以沉重的心情與嚴肅態度，說明這個在十三年前中華民國所曾經發生的重大事件，也希望能在黨內留下歷史記錄。
詹啟賢拿出當年三一九真調會報告，開宗明義就先指出，真調會成員包括陳錫蕃、王清峰等與藍營關係密切的人士，藉此強調報告可信，並引述該報告指出，當時受槍傷的前總統陳水扁被送往他擔任院長的奇美醫院，只是因為距離案發地點最近，不是刻意選定，而且陳水扁的腹部傷口在到達奇美醫院前就已經存在，當他趕回醫院時扁的傷口已經在縫合，醫院也無法造假，當天他還對外說明扁的傷勢並不嚴重。
詹啟賢還強調，十三年來他對三一九案的前後說法始終沒有改變，至於當年媒體名嘴陳文茜爆料的「奇美小護士」，根據真調會的報告，也純屬誤解的傳聞，他當時還提供二千萬元檢舉獎金，至今無人領取，他希望國民黨團在立法院司法委員會的立委要求法務部，重新調查是否確有「奇美小護士」，他並抱怨，遺憾過去國民黨執政八年，昔日真調會成員也擔任過法務部長，卻沒有把三一九案調查清楚。
對於有中常委要求幾位參選或助選的副主席，都應該請假，陳鎮湘受訪時反問媒體，其他副主席有請假嗎？他並強調自己只是到基層座談，「這與請假有什麼關係？」還說自己的行為不是助選，只是表達對三一九案的看法，本來就很單純，況且他也沒說要追究什麼責任。
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標題：詹啟賢說明319槍擊案 陳鎮湘「致意未致歉」
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