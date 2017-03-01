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「全都自私自利」 韓國瑜痛批：馬等人毀掉國民黨

韓國瑜接受媒體專訪砲火兇猛。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-01  17:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人今天針對黨內開砲，他重批過去領導人全都「自私自利」，忘了基層的期待，並批日前參加郝龍斌辦公室成立的幾個前領導人，就是毀掉國民黨的罪魁禍首。

韓國瑜今天接受《鏡傳媒》專訪時重砲批評國民黨，過去的領導人全都自私自利，一個是玩錢、一個是玩權力，掌握遊戲規則，把黨當成官在幹，早已忘記基層選民的期待。

他還以台北市議員童仲彥家暴為例，指現在的國民黨像是童妻一樣，被打得像豬頭，若童妻是開國術館的，那童仲彥當然不敢打她；因此在野黨若夠強，執政黨當然不敢亂來，他感嘆現在國民黨看起來「太沒出息」。

韓國瑜痛批，日前參加郝龍斌辦公室開幕的幾個「高知名度」國民黨領導人，就是毀掉國民黨與台灣前途的罪魁禍首，「浪費台灣發展的時間，這是絕對不能原諒的。」郝辦成立當天馬英九受邀出席。

他也提到，馬英九過去像唐三藏，每個人都想咬他的肉，現在像是唐三藏的隨從，但不願表示像哪位隨從。

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  • 韓國瑜痛批，日前參加郝龍斌辦公室開幕的幾個「高知名度」國民黨領導人，就是毀掉國民黨與台灣前途的罪魁禍首。（資料照，記者張嘉明攝）

    韓國瑜痛批，日前參加郝龍斌辦公室開幕的幾個「高知名度」國民黨領導人，就是毀掉國民黨與台灣前途的罪魁禍首。（資料照，記者張嘉明攝）

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