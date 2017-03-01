各農會理監事選舉 屏縣今起3天登場

2017-03-01 17:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣各農會會員代表大會今（1日）起陸續召開3天，進行理監事選舉，首日有高樹、內埔、車城、里港、屏東市、琉球、新園等7家農會，明、後天各有8家，縣農會則在23日進行；各農會三巨頭，包括理事長、常務監事、總幹事，預定3月15日前產生。

基層農會選舉持續進行，在2月激烈的會員代表選舉之後，會員代表大會今起接續登場，縣府協助23家農會排定期程，3月1日是高樹、內埔、車城、里港、屏東市、琉球、新園，2日是麟洛、萬丹、南州、九如、長治、竹田、林邊、萬巒，3日為恆春、崁頂、東港、佳冬、枋寮、潮州、滿州、枋山。

各農會法定理事席次9人、監事3人，23家農會中，有琉球、新園、麟洛、恆春、崁頂、東港、佳冬、枋山等8家，理事候選人為同額競選，監事侯選人同額者僅東港1家。

屏縣農業處農會輔導科表示，在會員代表大會結束之後，各農會將在3月15日之前，召開第一次理監會，互選理事長、常務監事，同時聘任總幹事。