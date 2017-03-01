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防制毒害 馮世寬：染毒人員先零成長

2017-03-01  17:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍清泉崗基地涉毒案風波未熄，國防部長馮世寬今上午在國防部召開「毒品防制工作指導會議」。馮世寬表示，各級幹部應抱持務實態度，先使軍中「染毒人員零成長」，除宣教工作上改變思維，摒除以往教條式、威嚇式或照本宣科的宣導，以增進教育功效，並嚴格落實各項檢查、防制措施，進一步朝向「無毒害」的目標邁進。

馮世寬今和參謀總長邱國正上將、副部長李喜明及鄭德美上將、各軍司令與國防大學校長，以及各聯參主管均與會，並由空軍司令部、法律司提出專案報告，隨後並進行研討。

由於清泉崗毒品案尚調查中，尚未排除是否他人刻意所為，馮世寬表示，雖然全案由檢調偵辦中，但國軍應以全面安全做考量，加強防範其它可能的危安事件，強化油、彈庫和機敏處所等安全防護措施，並有效落實各項巡查、防制作為。

至於對士氣影響層面，馮世寬表示，全體幹部配合偵辦執行各項檢查之際，應避免過度干擾官兵，防止軍士氣受挫，應團結一致來維護單位團結與向心。

馮世寬指示，國軍除配合檢調偵查及強化毒品防制，也應對絕大多數奉公守法的官兵保持信心，鞏固部隊軍心士氣，維繫戰力與形象。

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  • 國防部長馮世寬今召開毒品防制工作指導會議。（軍聞社提供）

    國防部長馮世寬今召開毒品防制工作指導會議。（軍聞社提供）

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