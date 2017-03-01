水情嚴峻 經長：今年枯水期為154年來次低點

李世光今指出，2015年的枯水期為有紀錄的154年以來的最低點，而去年12月到今年2月底則是154年有紀錄以來的次低點。圖為石門水庫。（資料照，記者李容萍攝）

2017-03-01 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中常會今邀請經濟部長李世光報告水情，該黨發言人楊家俍轉述李指出，去年12月到今年2月底為154年以來的枯水期次低點，目前希望今年5月底前不要進入第三階段限水。

《蘋果》報導，李世光今在民進黨中常會「水情分析及因應作為」專案報告指出，氣候變遷引發「豐愈豐，枯愈枯」現象，2015年的枯水期為有紀錄的154年以來的最低點，而去年12月到今年2月底則是154年有紀錄以來的次低點，缺水狀況相當嚴峻。

李世光說，目前已進行跨部會和地方政府、地方水利會溝通協調，未來如有需要，工業用水大戶將面臨第二階段限水，從減供5%逐步提升到20%，「最大目標是今年5月底前不要進入第三階段的分區限水」。至於目前供水較吃緊的新北市板新、桃園及新竹地區，已先採必要的節水抗旱因應措施，以延長水庫供水時程。