水情嚴峻 經長：今年枯水期為154年來次低點
2017-03-01 17:17
李世光今指出，2015年的枯水期為有紀錄的154年以來的最低點，而去年12月到今年2月底則是154年有紀錄以來的次低點。圖為石門水庫。（資料照，記者李容萍攝）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中常會今邀請經濟部長李世光報告水情，該黨發言人楊家俍轉述李指出，去年12月到今年2月底為154年以來的枯水期次低點，目前希望今年5月底前不要進入第三階段限水。
《蘋果》報導，李世光今在民進黨中常會「水情分析及因應作為」專案報告指出，氣候變遷引發「豐愈豐，枯愈枯」現象，2015年的枯水期為有紀錄的154年以來的最低點，而去年12月到今年2月底則是154年有紀錄以來的次低點，缺水狀況相當嚴峻。
李世光說，目前已進行跨部會和地方政府、地方水利會溝通協調，未來如有需要，工業用水大戶將面臨第二階段限水，從減供5%逐步提升到20%，「最大目標是今年5月底前不要進入第三階段的分區限水」。至於目前供水較吃緊的新北市板新、桃園及新竹地區，已先採必要的節水抗旱因應措施，以延長水庫供水時程。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 副總統不再只是無聲備位 陳建仁背負3大任務
- 楊潔箎會美國務卿 邀近期訪中
- 阿丹局長離職 花媽：沒什麼比家庭更重要
- 美政府為Uber施壓台灣？賀陳旦這麼說...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 86歲張忠謀恢復超快！原來有秘密...
- 金瓜石百年蓄水池及碉堡 今年首度開放參觀
- 海倫清桃新歡曾任馬隨扈？ 中興警衛室查無此人
- 停車收費又淋雨 新豐富車站挨批
- 金鋼狼吃臭豆腐 自封 台灣人 X教授開場致歉 搭機不適缺席首映
- 網紅胖虎拍同志片 指控竟來真的
- 台泰兩地聯手詐中國人 半年獲利千萬跑車代步
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- 提勒森會楊潔篪 討論美中互惠經濟關係
- 川普首場國會演說 試圖拉抬低迷支持度
- 一例一休勞檢 林美珠：今年重點在輔導
- 紅馬－KY受惠日本故鄉納稅政策 今年獲利可望倍增
- 228憶亡父 柯爸：當年險死槍下
- 獨家》機車違停連開22張罰單 提行政訴訟被駁回
- 「美國是蘋果的根」庫克稱去年花500億美元在當地供應商
- 福特新Fiesta ST鋼砲 日內瓦車展首演─全新大改款 0至100公里／時僅6.7秒 手排駕駛樂趣
- 黃岡／無為在歧路 － 致獵人
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 雲林縣今又2起違法棄置禽屍 縣府全力緝凶
- 東峰二二八公園紀念碑 遭潑紅漆
- 包住海倫清桃1年 壯碩緋聞男曾是馬英九的...
- 豐樂公園有鴨群 民眾憂禽流感
- 李玟帝后級MV 阮經天周冬雨跨刀
- 嘻哈鬥牛梗 5月來台開趴
- 北斗郡守官舍活化 變身彰縣228紀念館
- 台股收盤下跌75.69點 報9674.78點
- 「過苛條款」...竟源於頂新案
- 紐約男當「性愛教練」 工作是看別人做愛
- 懷疑妻與「小王」有染 醋夫將妻燒成火球再強盜
- 大眾湯70元走過40年...北投天祥溫泉將結束營業
- 想趁過年撈一筆 中國漁船越界被逮損失慘重
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 中輟生網路簽賭欠上萬賭債 遭設局強押拿刀刺臀
- 嘉市今起週三停收垃圾 週收五日
- 自由開講》由農會選舉 看改革必須從根本做起
- 《追思228》追求正義 吳澤成：不能只做一半
- 謊稱可活動安插中鋼「鐵」飯碗 女子詐財10萬5
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：水情嚴峻 經長：今年枯水期為154年來次低點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分