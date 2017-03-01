當上黨主席會怎樣？ 吳敦義：看過去的他是怎樣

2017-03-01 17:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕繼郝龍斌、洪秀柱之後，前副總統吳敦義今天由前立委陳根德等人陪同下，到桃園市八德區陸光四村與基層黨員座談，他以「40年忠貞的國民黨員」爭取支持，強調他在國民黨弱的時候承擔過使命，讓國民從弱轉強、從在野變執政，「未來的吳敦義會怎樣，就看過去的吳敦義是怎樣」。

吳敦義表示，身為國民黨員他從未變節過，他熱愛中華民國，從來不搞台獨、也不主張統一，他主張九二共識、一中各表，相信這個政策是對的，來台的觀光客增加了、兩岸和平也穩定發展。

吳敦義向基層黨員喊話，黨員如果投票給他，他會抱以感恩，如果不是選他，也會尊重大家的選擇，全力支持新任的黨主席，爭取2018年地方選舉勝利，最重要的是2020年大選，讓國民黨重返執政之路，這是他最大的願望。