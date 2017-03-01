新人爭霸 南投市農會理監事改選創同額紀錄

南投市農會今日召開會員代表大會改選理監事，投票過程平順，新科理事簡汝權（站立者），被看好當選新任理事長。（記者謝介裕攝）

2017-03-01 17:03

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市農會等7個農會，今召開會員代表大會改選理監事及上級代表，過程十分平順，尤其，南投市農會有意角逐理事長與常務監事的人選，全部是新人，但從理事、監事迄上級代表，竟然全部出現同額情景，十分難得、罕見。

南投縣13鄉鎮市農會會代選出後，縣府安排2天輪流召開會員代表大會，今日南投、名間、竹山、中寮、國姓、魚池與仁愛等7個農會率先登場。

南投市農會因現任理事長洪明科轉換跑道當選縣議員，遂決定讓賢，退出市農會理監事選舉，現任常務監事張紹治則轉戰理事，使得市農會理事長、常務監事都呈現新人爭霸的局面，按理講競爭應十分激烈，但卻出奇溫和，理監事連同上級代表，全部都是同額參選，毫無煙硝味，讓人嘖嘖稱奇！

尋求6連霸的南投市農會總幹事藍獻謀，面對外界認為此次市農會理監事改選能如此平順，都在於他運籌帷幄有功，惟藍獻謀低調表示，這是天佑市農會，相信少了選舉恩怨，理監事們能更同心協力帶領市農會打拚，為農友創造更好的福利，因此外界看好新任理事簡汝權、監事柯銘洲2人，當選理事長、常務監事的機會最大。