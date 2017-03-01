總統府第3位發言人 林鶴明將出任

2017-03-01 16:24

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府發言人黃重諺今天下午宣布，總統府今天起新增總統府專門委員林鶴明為總統府發言人，加上總統府原本就有黃重諺與張文蘭2位發言人，總統府將有第3位發言人，林鶴明對於出任這項新職，僅低調表示「請大家多多指教」。

未來在發言人的分工，張文蘭主要是與總統府相關的公共事務與儀節部分的發言人，而總統府的政治發言和輿情回應，則由他與林鶴明負責，由於未來黃重諺與林鶴明將做發言人的分工，黃重諺說，「這一定程度代表我的週休二日可期！」