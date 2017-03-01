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時力擬提促轉修正動議 追究威權時期加害人責任

2017-03-01  15:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量今下午召開黨政會議，邀中研院法律所副研究員黃丞儀研議實踐轉型正義推動進程，會中並作成三點結論。時力發言人李兆立會後轉述表示，時力盼立院民進黨團堅守承諾，儘速通過「促轉條例」立法，時力也會在二讀會時提出修正動議，將「人事除詬」規範納入，追究威權時期加害人相關責任。

總統蔡英文昨表示盼立院盡速完成促轉條例立法。李兆立表示，依據目前促轉條例設計，有關黨產追討與政治檔案公布，目前已有既有機關推動，恐有疊床架屋之虞，但在「實質調查」及「人事除詬」相關規範有缺漏，時力會在二讀時提出修正動議，充實法條。

李兆立並說明，時力是參考德國等轉型正義經驗，針對司法人員、教師、政治機構公務員，若經聽證程序確認是威權時期的加害人，在一定時間內不能再擔任相關職位。

李兆立指出，有關原住民族轉型正義，在蔡總統去年8月1日向原住民道歉後，至今已半年仍未見具體推動，時力盼國會各黨團能儘速排審「原住民族歷史正義與權利回復法草案」，莫讓轉型正義成為口號。

李兆立也說，立院時力黨團與民進黨立委均有提出「國安法第9條」修正草案，盼儘速排審並完成修法，早日還給受害者應有正義。

至於近日各地出現民眾拆除蔣介石銅像事件，李兆立則說，這些案件也證實「促轉條例」為何要迅速通過，促轉條例其中一項任務就是清除威權象徵，至於蔣介石銅像是否要清除，應是政府責任，而非學生責任。

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  • 時代力量中央黨部邀請真促會理事長黃丞儀簡報對於台灣轉型正義進程以及「促進轉型正義條例」修法的建議，會後時代力量發言人李兆立召開記者會說明。（記者王藝菘攝）

    時代力量中央黨部邀請真促會理事長黃丞儀簡報對於台灣轉型正義進程以及「促進轉型正義條例」修法的建議，會後時代力量發言人李兆立召開記者會說明。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 促轉 促轉條例 加害人 威權時期
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