時力擬提促轉修正動議 追究威權時期加害人責任
2017-03-01 15:39
〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量今下午召開黨政會議，邀中研院法律所副研究員黃丞儀研議實踐轉型正義推動進程，會中並作成三點結論。時力發言人李兆立會後轉述表示，時力盼立院民進黨團堅守承諾，儘速通過「促轉條例」立法，時力也會在二讀會時提出修正動議，將「人事除詬」規範納入，追究威權時期加害人相關責任。
總統蔡英文昨表示盼立院盡速完成促轉條例立法。李兆立表示，依據目前促轉條例設計，有關黨產追討與政治檔案公布，目前已有既有機關推動，恐有疊床架屋之虞，但在「實質調查」及「人事除詬」相關規範有缺漏，時力會在二讀時提出修正動議，充實法條。
李兆立並說明，時力是參考德國等轉型正義經驗，針對司法人員、教師、政治機構公務員，若經聽證程序確認是威權時期的加害人，在一定時間內不能再擔任相關職位。
李兆立指出，有關原住民族轉型正義，在蔡總統去年8月1日向原住民道歉後，至今已半年仍未見具體推動，時力盼國會各黨團能儘速排審「原住民族歷史正義與權利回復法草案」，莫讓轉型正義成為口號。
李兆立也說，立院時力黨團與民進黨立委均有提出「國安法第9條」修正草案，盼儘速排審並完成修法，早日還給受害者應有正義。
至於近日各地出現民眾拆除蔣介石銅像事件，李兆立則說，這些案件也證實「促轉條例」為何要迅速通過，促轉條例其中一項任務就是清除威權象徵，至於蔣介石銅像是否要清除，應是政府責任，而非學生責任。
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