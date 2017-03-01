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罵完綠營大肆紀念228 蔡正元諷馬辦「悶屁不響」

2017-03-01  15:29

〔記者施曉光／台北報導〕綠營大動作紀念228事件70週年，藍營除了質疑民進黨刻意挑起族群仇恨與階級世代對立，還有人將矛頭指向自家人。國民黨中央政策會執行長蔡正元昨天在臉書上，轉貼媒體的社論標題「馬英九的軟弱」，批評前總統馬英九在總統任內，對外省籍的受害者不聞不問，每到228只就會像「孝子」一樣，去向228遺族鞠躬哈腰。

蔡正元語帶嘲諷地表示，某媒體社論標題公開指明馬英九軟弱，馬英九辦公室卻「悶屁不響」。

蔡正元說，馬英九每到228，就像「孝子」般穿黑西裝、打黑領帶、胸口紮白花，去向「228遺族」鞠躬哈腰致意，但228基金會所公佈的「受難者」，卻沒有幾人是在當年2月28日當天「受難」，反而在當年2月28日當天「受難」的外省人，都不是228基金會賠償的人。

蔡正元還說，馬英九當政，也未加聞問，難怪媒體要公開批判「馬英九軟弱」！

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  • 國民黨政策會執行長蔡正元（見圖）批評前總統馬英九在總統任內，對外省籍的受害者不聞不問，每到228只就會像「孝子」一樣，去向228遺族鞠躬哈腰。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨政策會執行長蔡正元（見圖）批評前總統馬英九在總統任內，對外省籍的受害者不聞不問，每到228只就會像「孝子」一樣，去向228遺族鞠躬哈腰。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 228事件 蔡正元 馬英九
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