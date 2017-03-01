拾獲K毒卻驗出海洛因 綠委諷：笑話故事毒品版？

2017-03-01 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕震驚社會的台中空軍清泉崗基地毒品丟包案，日前2303名士官兵接受尿液檢驗。而複檢結果今天出爐，確認有8名士官兵呈陽性毒品反應，且都是一級毒品如嗎啡、海洛因。對此，民進黨立委王定宇就在臉書諷刺說，清泉崗丟包51包K他命、安非它命，驗尿卻是驗出海洛因，這是笑話故事毒品版的「湖中女神和鐵斧頭、銀斧頭、金斧頭」嗎？

王定宇也強調，他必須正經嚴肅地告訴調查單位，丟毒包的人和這批驗尿的對象，未必是同一組人，調查方向不可限縮，更不能倉促結案！

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