黨內互打！蔡正元為228再酸馬英九「孝子」、「軟弱」

蔡正元諷刺馬英九像「孝子」一樣，每逢228就向遺族鞠躬道歉。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-01 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元，在前總統馬英九卸任後不給好臉色看，屢屢在社群媒體猛力批評，並多次與馬英九辦公時隔空互嗆。今日他又在臉書上發文，諷刺馬英九每逢二二八就像「孝子」般，去向「二二八遺族」鞠躬哈腰致意，難怪媒體會批評馬「軟弱」。

蔡正元引述一篇以「馬英九軟弱」為題的媒體社論，說馬被公開指名軟弱，「『馬辦』卻悶屁不響！」他還諷刺馬每逢二二八，就像孝子一樣穿黑西裝打黑領帶，去向「二二八遺族」鞠躬哈腰致意。

蔡正元說，二二八基金會公布的受害者，沒有幾人是在當年228受害，反倒是在當時受難的外省人，都不是基金會的賠償人，痛批馬對此不聞不問，「難怪媒體要公開批判『馬英九軟弱』！」