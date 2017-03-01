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法律明定緬懷老蔣 鄭麗君：不適當將修改

2017-03-01  14:47

〔記者楊媛婷／台北報導〕今年是228事件70週年，全國各地許多民眾自發性發起拉倒蔣介石塑像的運動，文化部長鄭麗君今受訪指出，民間各地對蔣的銅像有許多看法，代表民間正在提醒政府積極推動轉型正義，就她個人立場而言，轉型正義不只是銅像的問題，需要落實的是人權教育以及還原歷史真相、釐清責任歸屬等，期待《促進轉型正義條例草案》能盡快通過。

文化部與228紀念基金會及台北市所屬台北228紀念館，今日共同簽署合作備忘錄，透過檔案研究共享，為還原歷史真相再邁進重要一步。被媒體問及文化部何時拆除蔣介石的銅像等？鄭麗君表示這非文化部的權責，認為未來須視《促轉條例》的通過等，有法律後，對於銅像塑像的處理才有依據。

鄭麗君強調，日前中正紀念堂停售蔣介石文創商品與停播《蔣公紀念歌》等並非轉型正義，認為透過中正紀念堂組織條例的修訂，將是從法制面落實轉型正義，「在民主時代中，條例中仍然明定緬懷領袖等並不適當。」鄭麗君說，提出中正紀念堂組織條例修法與轉型，也是希望重建社會間的信任與相互和解，她也再度指出，不樂見任何暴力行為，希望社會能夠理性對話，文化部也將舉辦相關座談討論會，邀請各界參與。

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  • 國內人權三館共同簽署合作備忘錄簽約儀式，台北市副市長陳景峻（左起）、文化部長鄭麗君、財團法人二二八事件紀念基金會董事長薛化元。針對法律明定緬懷老蔣，鄭麗君：不適當將修改。（記者胡舜翔攝）

    國內人權三館共同簽署合作備忘錄簽約儀式，台北市副市長陳景峻（左起）、文化部長鄭麗君、財團法人二二八事件紀念基金會董事長薛化元。針對法律明定緬懷老蔣，鄭麗君：不適當將修改。（記者胡舜翔攝）

  • 國內人權三館共同簽署合作備忘錄簽約儀式，台北市副市長陳景峻（左3）、文化部長鄭麗君（中）、財團法人二二八事件紀念基金會董事長薛化元（右3）。（記者胡舜翔攝）

    國內人權三館共同簽署合作備忘錄簽約儀式，台北市副市長陳景峻（左3）、文化部長鄭麗君（中）、財團法人二二八事件紀念基金會董事長薛化元（右3）。（記者胡舜翔攝）

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