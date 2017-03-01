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轉型正義初步報告 薛化元：3年內產出

轉型正義初步報告，薛化元：3年內產出國內人權三館共同簽署合作備忘錄簽約儀式，財團法人二二八事件紀念基金會董事長薛化元。（記者胡舜翔攝）

2017-03-01  15:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕文化部與228紀念基金會及台北市所屬台北228紀念館，今日共同簽署合作備忘錄，透過檔案研究共享，為還原歷史真相再邁進重要一步。

現場也有媒體提問，若經過史料爬梳後，蔣介石若是沒有任何責任等，屆時將怎麼定義？228紀念基金會董事長、台灣歷史學者薛化元認為，就不斷出土的史料，包含批示的公文簽等，「並沒有蔣介石沒有責任的選項」。

薛化元也表示，配合《促轉條例》通過後，3年內完成初步的轉型報告，強調轉型正義不是一天就能完成，他舉迄今納粹的責任仍被追究為例，認為3年內的初步轉型報告應該還無法觸及細節，但能夠整理出大致的加害體制與結構。

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  • 國內人權三館共同簽署合作備忘錄簽約儀式，台北市副市長陳景峻（左3）、文化部長鄭麗君（中）、財團法人二二八事件紀念基金會董事長薛化元（右3）。（記者胡舜翔攝）

    國內人權三館共同簽署合作備忘錄簽約儀式，台北市副市長陳景峻（左3）、文化部長鄭麗君（中）、財團法人二二八事件紀念基金會董事長薛化元（右3）。（記者胡舜翔攝）

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