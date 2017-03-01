討離退金爆口角 藍老黨工嗆新黨工是「洪衛兵」

國民黨工會下午發動數十位離退人員到黨中央陳情抗議，要求黨中央別再推諉，立刻給付離退金。（記者施曉光攝）

2017-03-01 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨1月底資遣千名黨工後再回聘部分黨工，原本最遲2月底應發放年資結算離退金給黨工，但因無法足額發放，勞資雙方對於發放比例沒有共識，引發離退黨工不滿，下午10幾名離退黨工到國民黨黨中央陳情，與新黨工發生口角。

綜合媒體報導，所有離退黨工迄今都未領到錢，再加上國民黨主席洪秀柱在上週三中常會談話提及，離退黨工「加碼還要再加碼」，引發離退黨工不滿，下午有數十位離退黨工到黨中央陳情，要求別再把責任推給行政院不當黨產處理委員會，立刻給付離退金，老黨工抗議到一半，國民黨新媒體部人士現身質疑這群老黨工為何不去包圍黨產會，在這裡讓人看笑話，嗆這些老黨工說「我們睡在黨產會時，你們在哪？」前黨工們也不甘示弱，回嗆他們是「洪衛兵」。

國民黨工會質疑，去年7月工會就已預見「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」極可能立法通過，要求黨中央儘速將勞工應得退休金存入法定專戶，但黨中央並沒有這麼做，在黨產條例通過後，又一直把責任推給工會，要工會去找黨產會。

工會要求所有黨主席參選人要明確表態，是否應該立即處分黨產、給付黨工離退金，強調如果國民黨連自己的勞工都敢積欠拖延，還有什麼臉說會照顧全台灣的勞工。