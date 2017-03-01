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洪秀柱批轉型正義 去蔣即去中國化即鋪陳台獨

2017-03-01  14:54

〔記者施曉光／台北報導〕針對「228事件」70週年，民進黨政府推動轉型正義，採取的一連串動作，國民黨主席洪秀柱下午在中常會上痛批民進黨，是以轉型正義為名，行政治整肅為實的政治追殺，也是要藉助此過程，塑造中華民國為屠殺人民的外來政權，並為台獨純化工作做政治鋪陳。

洪秀柱表示，過去國民黨執政時，本著台灣社會不能再繼續對抗的宗旨，透過補償、道歉、立碑並成立基金會等各種努力，希望讓大家了解228歷史真相，記取教訓，忘懷仇恨，讓社會更為和諧，但很遺憾的是，民進黨再次當家、完全執政後，不思彌平傷痕，繼續把228當做政治提款機，而且已經從過去以追求真相、社會和解為名，行追求選舉利益之實的炒作，轉變為以轉型正義之名，行政治整肅之實的政治追殺。

洪秀柱強調，民進黨最近對於228的各種作為，是在為推動轉型正義法案進行暖身，目前的焦點在去蔣，把已故前總統蔣中正醜化為納粹，並徹底清除所有前總統李登輝執政之前，中華民國在台灣的所有符號，因此，今天的去蔣，其實就是去中華民國、去中國化的核心工作，並藉由這個過程塑造中華民國為一個屠殺人民的外來政權，為台獨的純化工作做政治鋪陳。

洪秀柱說，對於民進黨操作228，國民黨要強烈譴責，而且這是民進黨推動台獨的更進一步作為，但台獨勢必將為台灣帶來災難性，她呼籲台灣人民要停止這種集體自殘的行為，民進黨與蔡英文總統不要再執迷不悟。

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  • 國民黨主席洪秀柱主持中常會。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席洪秀柱主持中常會。（記者廖振輝攝）

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