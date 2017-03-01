台東地區農會選理監事 總幹事派過關 理事長無法連任
2017-03-01 14:32
［記者張存薇／台東報導］台東地區農會今天召開會員代表大會，9位理事順利產生，現任績優總幹事李建通取得6席多數，不過理事長、同時為議員的吳景槐未掌握過半支持，無法連任。
台東地區農會是台東縣各農會中會員人員最多的，共有45位會員代表，今天投票選出9位理事、3位監事，東區農向來有派系紛擾，這次選舉也分成2派，最後李建通順利獲得6席理事，邁向第3屆無問題。
至於理事長吳景槐在會員代表中就未取得多數支持，雖然有登記參選理事，但最後選擇放棄，理事選舉中得0票。
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