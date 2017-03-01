避談張靜 林峯正：個人發言、自我負責
2017-03-01 14:33
〔記者溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議第一組會議中午結束，會後由召集人羅秉成與籌備會副執行秘書林峯正一同召開記者會。羅期待第一組會議朝口語化目標邁進；另就司改國是會議第四分組委員張靜近期言論是否影響小組進行一事，林則說，「委員都有自身判斷，但僅代表個人，須自我負責」，巧妙避開「張靜」問題。
林峯正表示，每位委員都有自身判斷，個人對外發言僅代表個人的意見，不會代表籌委會或各小組，因此委員都要對自己發言負責。他也說，籌委會很難要求委員言論，但籌委會會蒐集相關資訊，對於委員發言是否使得小組失焦情況發生，將再觀察。
林峯正也舉例，上週司改國是會議第二組開會時，與會的前大法官林子儀曾在會議上提問，「該如何對外發言？」「媒體邀約該如何回應？」據他了解，最後該組同意，可以對外發言，但僅代表個人，不代表分組、籌備委員或整體，「所以某某委員做了什麼發言都僅代表他自己。」
至於籌委會是否持續注意張靜委員的事，林峯正笑答，「所有輿情都蒐集，不是僅張靜委員」，回答結束即與羅秉成一同離開。
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