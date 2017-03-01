司改國是會議》羅秉成盼會議「口語化」 烏龍錯寫標語

召集人羅秉成誤將「屎」字寫為「尿」，經改正，正確版為「如何改變司法的『屎』命～作伙起一起用『使』法律的生『命』，發光發熱」（記者溫于德攝）

2017-03-01 14:04

〔記者溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議第一組會議今天中午結束，召集人羅秉成會後表示，未來第一組將朝「口語化」目標邁進，盼在有限時間內，使法律人與非法律人達到有效溝通，讓會議順利進行；但他也烏龍地將寫有標語的手板曝光在媒體前，經質疑，才趕緊將錯寫的「尿」改正為「屎」，引起插曲。

第一組於會議結束後召開記者會，面對現場媒體，羅秉成直言，該組第5子題「偵查不公開、媒體影響審判與隱私保護」，最具敏感度，也是未來討論重點之一；即便與會人員來自不同立場、背景，但討論過程理性和平，同時他也希望19位委員「把身分跟背景放在門外」，才能順利進行對話。

談到會議內容，羅秉成贊成「院、部先就被害人訴訟程序參與」做報告的做法；他說，須先觀察法律人是否夠口語化，不要給他們（指非法律人）太多資料，否則無法消化情況下，難以期望任何效果產生。羅說，司改國是會議並非研討會，亦非做研究，此為國是會議做不到的事，反而應試圖嘗試類似陪審團制度，在有限時間內，達到民眾皆懂。

羅最後肯定與會非法律人的意見，「在議程上的處理，反而是社會代表更有效率」，對於第一組未來開會更有幫助。

記者會結束前，羅也持自製手板發表「獻給司改的一句話」，內容包括，「如何改變司法的『尿』命～作伙起一起用『使』法律的生『命』，發光發熱」；但經現場質疑有錯字，羅才趕緊將「尿」改成「屎」，正確版為「如何改變司法的『屎』命～作伙起一起用『使』法律的生『命』，發光發熱」。