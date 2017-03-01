傳國民黨插手漁會選舉 恆春區漁會盼單純化
2017-03-01 14:07
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春區漁會代表選舉下月18日舉行，當權派及在野派雙方動作不斷，日前已經分別就黑函傳單及新會員資格向檢警提告，還有在野派抗議代表席次不公，恆春區漁會今天又召開記者會，指控在野派違反個資法騷擾會員，還有屏東國民黨黨部公然插手選舉，希望「國民黨放過漁民！」，屏縣國民黨部書記長林育先強調，黨部稍後將正式發佈聲明，會有完整回應。
國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉的臉書，27日公開文字及合照，寫著「228假日期間 蘇清泉主委／林育先書記長／盧玟欣執行長，到恆春請張榮志議員召集恆春區漁會代表候選人及理監事幹部等，研討輔選策略及加油打氣。」
這段文字讓不少恆春漁民不滿，認為單純漁會選舉為何有政黨黑手公然介入，恆春區漁會昨天與漁民召開記者會，除了呼籲政黨不該公然介入農漁會選舉，也質疑日前有漁民在選舉名冊前，就被「騷擾」並要求別去投票以免觸法，希望受害漁民踴躍向漁會回報。
漁民黃先生說，地方人士在選舉名冊公布前就找到家裡，「提醒」最好不要去投票，以免因為會員資格問題觸法，「長輩被嚇到，真的要大家不要去投票！」單純漁會選舉為什麼不讓漁民好好選出為民喉舌的代表。
恆春區漁會理事長潘明坤說，「惡意提醒別投票」加上國民黨主委宣示插手選舉，讓單純的漁會選舉變得複雜，呼籲參選人保持理性，如以違法行為影響選舉，恆春區漁會絕對訴諸法律，絕不讓漁民權益及人身安全受到威脅。
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