西藏抗暴大遊行 立委、藏人同邀週日挺圖博

在台西藏人福利協會會長札西慈仁與3名立委邀請台灣人參與「一七挺圖博」活動。（記者呂伊萱攝）

2017-03-01 13:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕西藏相關團體將在本週日於台北舉行「西藏抗暴大遊行」。

在台西藏人福利協會會長札西慈仁（Tashi Tsering）今表示，自從1951年中國控制西藏之後，藏人從此失去自由，世界各地的藏人為了聲援遭受打壓的族人，特以遊行與相關活動聲援藏人權益，邀請台灣朋友一同參與。時代力量立委林昶佐、高潞·以用·巴魕剌與民進黨立委谷辣斯・尤達卡也一同現身支持。

在台支持西藏相關團體今在立法院舉行「高舉雙手、一七挺圖博」記者會，札西慈仁帶領十餘名藏人騎著立有圖博旗幟的腳踏車進場，眾人一邊高喊「Free Tibet！西藏要人權自由！達賴喇嘛要回家！西藏是西藏人的！」等口號。在台藏人與相關支持團體今年舉行第14次310抗暴相關紀念活動，預計在本週日（5日）舉行「抗暴大遊行」，遊行將於台北忠孝SOGO集合，一路走到台北101；另以將於下週5（10日）晚間在中正紀念堂自由廣場舉行「抗暴紀念晚會」與夜行活動。

札西慈仁致詞時說，310對西藏人來說非常重要。自1951年中國控制西藏之後，藏人從此失去自由，而1959年3月10日，藏人在拉薩發起萬人抗暴示威，卻慘遭中國血腥鎮壓，達賴喇嘛也被迫流亡。

札西慈仁說，現在藏人要進入西藏自治區前，需接受中共的嚴密調查，且即使是自治區內的藏人，也無時無刻不受到監控。札西慈仁強調，世界各地的藏人為了聲援人權遭打壓的族人，持續以遊行與相關活動聲援藏人權益。同時札西慈仁也希望，台灣是民主國家，他們得在這塊土地上自由發聲，他們也希望透過這些曝光影響中國來台的遊客，促使中國人民正確地認識達賴喇嘛尊者，更進一步學習民主真義。

谷辣斯・尤達卡表示永久支持圖博獨立運動，她並說圖博人受到身體、精神與政治上的虐待，是台灣人非常難以想像的，但台灣人民不能輕易忘記圖博抗暴日，因這是用身體意志對抗強權的行動。谷辣斯也說，圖博是一個被中國入侵的國家，台灣面臨相同的挑戰，所以台灣人在這一天，應該陪伴圖博的朋友肩並肩走下去。她也呼籲年輕一代的朋友，進一步去瞭解2008年3月10日圖博發生的事情。

去年在立法院成立「台灣國會西藏連線」的時代力量立委林昶佐則說，達賴喇嘛一直鼓勵藏人來台灣學習交流，但因身份問題面臨許多困難，這就是國會西藏連線的工作，希望幫助藏人朋友來台順利，在台灣的生活也有安全保障。林昶佐邀請支持西藏的台灣人一起參與活動，他說，這不僅是台灣能展現的善意，也能讓達賴喇嘛看見台灣人民對他的景仰，也讓達賴喇嘛知道，訪台時機不由中國決定，而是由台灣人民與達賴喇嘛決定。