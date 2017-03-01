老闆未投保勞保有漏洞 勞動部：會加強稽查

2017-03-01 13:10

［記者彭琬馨／台北報導］日前發生的蝶戀花遊覽車翻車事故，公司卻未替罹難駕駛投保勞保。民進黨立委林俊憲批評，類似事件頻傳，正是因為政府沒有主動稽查、造成業主抱持僥倖心態，嚴重影響勞工權益；勞動部職業安全衛生署技正劉約瑟表示，未來會與勞保局合作進行查核與裁處；勞工保險局組長劉金娃也說，會全力改善漏洞。

林俊憲上午針對勞檢問題召開記者會，林俊憲表示，勞動部去年11月將「勞保投保」及「勞工退休金提撥」項目列為「檢查重點」，但是實際上，除了專案檢查或是勞工檢舉外，勞檢並不會檢查勞保、勞退，頂多讓雇主自行在確認清單上勾選有無替勞工投保。

林俊憲強調，調查過程發現，勞動部與負責監督勞檢的職安署之間並未建立資訊共享平台，造成主管單位無法即時確認雇主違規狀態，形成勞檢大漏洞。

對此，職安署技正劉約瑟表示，地方主管機關或勞檢機關針對事業單位投保情況，若發現應投保未投保，或有高薪低保的情況，就會把相關違法資料移給勞保局，請勞保局依權責進行認定及裁處；勞保局組長劉金娃也強調，只要勞工有檢舉、地方政府通報，勞保局都會接受、盡力修補漏洞。