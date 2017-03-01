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雲縣府新人事》社會處長徐忠徹、行政處長林樹山履新

新任社會處長徐忠徹表示全力推動長照計畫，落實在地照顧、在地老化、在地安養。（記者林國賢攝）

2017-03-01  12:29

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府新人事，社會處長徐忠徹、行政處長林樹山今天走馬上任，兩人都擁有完整資歷，期許為縣府注入新氣象。

林樹山曾擔任國大代表、立法委員與民進黨雲林縣黨部主委，近年淡出政壇，致力推動國樂紮根教育與弱勢家庭兒童教育；他表示，致力縣府行政革新，打造更親民、便民、效能的行政團隊。

徐忠徹歷任雲林縣議員、北港鎮長、雲林縣政府民政處處長、行政處處長等職務；他表示，雲林縣老人人口比例逾16%，全國第二，未來全力配合政府長照政策，推動各項計劃，實現在地老化、在地安養、在地照顧。

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  • 新任行政處長林樹山將提升行政效能，打造更親民與便民縣府空間（記者林國賢攝）。

    新任行政處長林樹山將提升行政效能，打造更親民與便民縣府空間（記者林國賢攝）。

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