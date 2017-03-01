雲縣府新人事》社會處長徐忠徹、行政處長林樹山履新
2017-03-01 12:29
新任社會處長徐忠徹表示全力推動長照計畫，落實在地照顧、在地老化、在地安養。（記者林國賢攝）
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府新人事，社會處長徐忠徹、行政處長林樹山今天走馬上任，兩人都擁有完整資歷，期許為縣府注入新氣象。
林樹山曾擔任國大代表、立法委員與民進黨雲林縣黨部主委，近年淡出政壇，致力推動國樂紮根教育與弱勢家庭兒童教育；他表示，致力縣府行政革新，打造更親民、便民、效能的行政團隊。
徐忠徹歷任雲林縣議員、北港鎮長、雲林縣政府民政處處長、行政處處長等職務；他表示，雲林縣老人人口比例逾16%，全國第二，未來全力配合政府長照政策，推動各項計劃，實現在地老化、在地安養、在地照顧。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 地藏王盃圍棋賽 旅日棋聖王立誠5日來嘉市
- 頭份衛所醫師下鄉話家常 收集社區關心議題
- 牛奶控哭哭！統一瑞穗鮮乳今調漲4～6％
- 驚喜！搭車看S.H.E影片 口罩女湊過來：我是Selina
- 奧斯卡獵人氣 女星鑽目光─潔西卡+艾瑪Tiffany助陣 艾美鍾情Cindy Chao 莎莉賽隆Chopard襯托
- 台日對抗賽》大王砲轟洋聯三振王 日本主播驚呆了（影音）
- NBA》柯瑞三分陷低潮 沃爾19助攻率巫師賞勇士第10敗
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌有多威？ 這些數據讓你知
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 北韓派人赴大馬 討金正男遺體
- 寧要陳漢典 吳宗憲攜吳姍儒賺人民幣被打槍
- NBA》繼明星控衛加盟後 騎士再補澳洲中鋒柏格特
- 百果樹紅磚屋又要說「再見」！原來是...
- 小嫻何守正為了這件事 暫緩求子計畫
- 恭喜！窪塚洋介又要當爸了 巨乳妻懷孕
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 乾冷髒空氣今接近！彭啟明：早晚低溫持續到週五
- 360度監視器 交管即時機動
- 鴨染禽流感 彰縣再撲殺888隻
- 自由廣場》從好市多加油站想起王永慶承諾
- 強烈冷氣團今晚報到 乾冷到週六
- 剛圓民宿夢 女主人竟回不來了
- 清泉崗毒品案掀波 陰謀論甚囂塵上
- MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
- 一波三折 頭城戶政事務所搬新家了！
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 〈美味教室〉做蛋糕不失敗 看過來
- 軟銀老友見證 陽耀勳變好「野」人
- 捐骨髓救弟目睹哥被壓死 爆紅童星夜夜夢中驚醒
- 背愛女登大港？新手奶爸林昶佐這樣說
- 信封門兇手 就是做這事才釀禍
- 司改國是會議》小燈泡媽媽和王昊姑姑上午出席
- 真相調查 與時間賽跑
- 港都盃》陳江和關鍵安 兄弟擊潰斗山
- 世大運棒球場漏水 議員批別混了
- 法總統發表演說 員警不慎開槍傷及兩人
- 台日對抗賽》中職聯隊狂掃17安 日本教練也佩服
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雲縣府新人事》社會處長徐忠徹、行政處長林樹山履新
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分