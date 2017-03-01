高師大蔣介石銅像遭破壞 校長：尊重表達不同意見

高雄師大校園內的蔣介石銅像的底座，今凌晨也被人以黑漆噴上納粹的標誌並寫上「威權遺毒」4個字，校方獲報後立即報警。（記者方志賢翻攝）

2017-03-01 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕每年228紀念日前後，是全台蔣介石銅像遭破壞的高峰期。今日傳出高雄師大校園內的銅像，也被噴上「威權遺毒」4個字。校長吳連賞對此表示，無論是誰所為，他都尊重每個人表達不同意見的權利。

高師大校園內有蔣介石穿軍裝站立的銅像的底座，今凌晨被不明人士噴漆，其中一面以黑漆噴上納粹的標誌，另一面則噴上「威權遺毒」4個字。根據《蘋果日報》報導，吳連賞在上午出席活動時被問到此事，他提到，銅像其實已經被噴漆過數次，包括在太陽花學運期間也有過。

吳連賞認為這次的行動應非校內學生所為，但他強調無論是誰，都尊重表達不同意見的權利。至於是否會將銅像遷移？吳連賞說還需要內部開會討論，但在未有結論前破壞公務仍不是好事，會找人進行清理。