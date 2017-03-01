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蔣介石銅像底座被噴「威權遺毒」 高師大報警

高雄師大校園內的蔣介石銅像的底座，今凌晨也被人以黑漆噴上納粹的標誌並寫上「威權遺毒」4個字，校方獲報後立即報警（記者方志賢翻攝）

2017-03-01  12:20

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學蔣介石銅像遭潑灑上紅白漆，高雄師大校園內的蔣介石銅像的底座，今凌晨也被人以黑漆噴上納粹的標誌並寫上「威權遺毒」4個字，校方獲報後立即報警，將調閱監視器查明。

高師大校園內有蔣介石穿軍裝站立的銅像的底座，今凌晨被不明人士噴漆，其中一面以黑漆噴上納粹的標誌，另一面則噴上「威權遺毒」4個字。

學校保全人員今凌晨巡邏時發現，趕緊向轄區派出所報案，警方將調閱監視畫面，查明涉嫌噴漆的人士。

高雄師大校園內的蔣介石銅像的底座，今凌晨也被人以黑漆噴上納粹的標誌並寫上「威權遺毒」4個字，校方獲報後立即報警（記者方志賢翻攝）

高雄師大校園內的蔣介石銅像的底座，今凌晨也被人以黑漆噴上納粹的標誌並寫上「威權遺毒」4個字，校方獲報後立即報警（記者方志賢翻攝）

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