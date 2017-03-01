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國防部戰略方針 定調「防衛固守，重層嚇阻」

2017-03-01  12:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會明日將邀國防部業務報告，國防部也首度公佈新的戰略方針，將自現行「防衛固守，有效嚇阻」，改為「防衛固守，重層嚇阻」。報告也首度證實，為強化聯合防空作戰機能，除將防空飛彈指揮部移編空軍，亦適切調整愛國者飛彈進駐花東地區，確保防衛作戰有效遂行。

國防部業務報告已送抵立法院，報告指出，前瞻中國戰略轉型及新式武器裝備投入，國軍藉由革新演訓作法、靈活兵力調整及擴大軍種交流等，強化各項戰備整備。將海軍南沙定期偵巡任務，結合空軍聯平操演共同實施，並執行海空聯訓、聯合護漁、海上運補及人道救援等演練，擴大海、空戰備巡護力度，同時辦理跨部會與軍種交流，提升三軍部隊作戰協調與互通性。

國防部表示，今年部隊訓練採「實戰化」模式，將「虛擬實境」導入合成化戰場，置重點於各類型精準武器射擊、三軍兵、火力協調等項目，並修編準則、完備標準作業程序、廣用訓練模擬器，提升部隊作戰能力，以符「為戰而訓、戰訓合一」目標。

國防部亦指出，今年繼續執行潛艦國造第一階段合約設計案履約，並規劃辦理高效能艦艇後續艦、快速布雷艇、兩棲船塢運輸艦、新一代飛彈巡防艦設計案等4型艦採購招標，期以長期分批、穩定需求，帶動航太及船艦產業發展。

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  • 天弓三型飛彈。（資料照）

    天弓三型飛彈。（資料照）

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標題：國防部戰略方針 定調「防衛固守，重層嚇阻」


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