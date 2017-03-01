合作整理檔案 文化部、北市府、228基金會簽備忘錄

2017-03-01 12:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣轉型正義再度邁出重要一步！在文化部長鄭麗君的倡議下，文化部所屬國家人權館籌備處與台北市政府、228事件紀念基金會今日共同簽署「合作備忘錄」，未來國家人權館、228紀念館、台北228紀念館三館將合作進行檔案整理，透過檔案還原真相、呈現歷史，讓轉型正義有歷史為證，現場出席的受難者與家屬都認為這是從228事件發生迄今，遲來70年的正義之音。

文化部長鄭麗君與228基金會董事長薛化元、北市副市長陳景峻今日共同簽署「合作備忘錄」，鄭麗君強調，人權館推動轉型正義也同樣不分任何立場與族群，轉型正的工作包含還原真相、釐清責任歸屬、平反賠償等，但最重要的一環，則是將轉型正義的成果做為台灣人權教育的重要基礎。

鄭麗君說「從1947年的二二八事件到白色恐怖，這段是台灣歷史與世界人權史上的共同傷痛，這是不分左右、不分族群、不分統獨、不分世，這塊土地上台灣人民世代承受巨大的歷史悲劇，面對這段歷史，我們沒有迴避的責任。」

鄭麗君認為，簽署備忘錄是文化部應該要盡的責任，轉型正義是面對歷史，還原真相找出加害者，也將不讓加害者的身分無限擴大，讓部分人背負加害者的包袱，造成社會的猜忌與不信任，唯有推動轉型正義，才能撫平受難者心中的悲痛，還有讓背負加害者包袱的無數台灣人走出枷鎖。

鄭麗君指出，目前已將人權館籌備處組織草案送入政院，過去人權館僅管理景美與綠島人權園區，以及不當審判的卷宗等，未來人權館將統整與研究台灣戰後到威權時代的史料，並且成為展示人權教育的基礎，組織草案中也明定，未來人權館將支持所有跟人權相關的團體與組織，協助社會人權教育的推動。

而「在法律尚未完成前，透過三館合作，史料共同研究，讓228事件到白色恐怖的真相還原，讓眾人知道台灣曾發生什麼樣的歷史。」鄭麗君說，過去人們都說歷史留待後人，「228已經70年，我們就是後人。」