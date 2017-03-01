若婦聯會續拒配合 葉俊榮：已做好法律準備

2017-03-01 11:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆今詢及中華民國婦女聯合會議題，表示若在最壞狀況下要解散婦聯會，是否有準備。內政部長葉俊榮表示，婦聯會相當程度逐步配合提供資料，會窮盡努力使其公開透明，對於解散一事，也已在《人民團體法》機制上有所準備。

賴瑞龍於內政委員會質詢指出，當初委員會議決要求婦聯會提供進一步資料的3個月期限已到，是否有下一步計畫，且對於其捐款給振興醫院等舉措是否合適，且婦聯會也未清楚交代勞軍捐，若在最壞狀況下，要讓婦聯會走上解散之路，是否有無相關準備。

葉俊榮答詢指出，內政部已針對婦聯會長期不願提供的資料做警告，並已協同會計師登門，婦聯會因此相當程度逐步配合提供資料、收支決算表及資產附帶表，可以看出現金流，但對勞軍捐狀況及流向並無進一步交代，對此已經進一步發文，要求婦聯會配合。

葉俊榮表示，婦聯會雖是人民團體，但因曾收過如勞軍捐如此的公共捐款，在此前提下，財務透明是最基本要求，會繼續要求呈現勞軍捐去向，但如此還不夠，捐款不代表交代去向，若最後走上解散之路，也有《人民團體法》機制上的準備，但會窮盡努力要求配合。