| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
金正男案2女嫌被控謀殺 若成罪恐面臨絞刑 中國3海警船駛入釣魚台海域 中日為「領海」僵持
 首頁 > 政治

若婦聯會續拒配合 葉俊榮：已做好法律準備

2017-03-01  11:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆今詢及中華民國婦女聯合會議題，表示若在最壞狀況下要解散婦聯會，是否有準備。內政部長葉俊榮表示，婦聯會相當程度逐步配合提供資料，會窮盡努力使其公開透明，對於解散一事，也已在《人民團體法》機制上有所準備。

賴瑞龍於內政委員會質詢指出，當初委員會議決要求婦聯會提供進一步資料的3個月期限已到，是否有下一步計畫，且對於其捐款給振興醫院等舉措是否合適，且婦聯會也未清楚交代勞軍捐，若在最壞狀況下，要讓婦聯會走上解散之路，是否有無相關準備。

葉俊榮答詢指出，內政部已針對婦聯會長期不願提供的資料做警告，並已協同會計師登門，婦聯會因此相當程度逐步配合提供資料、收支決算表及資產附帶表，可以看出現金流，但對勞軍捐狀況及流向並無進一步交代，對此已經進一步發文，要求婦聯會配合。

葉俊榮表示，婦聯會雖是人民團體，但因曾收過如勞軍捐如此的公共捐款，在此前提下，財務透明是最基本要求，會繼續要求呈現勞軍捐去向，但如此還不夠，捐款不代表交代去向，若最後走上解散之路，也有《人民團體法》機制上的準備，但會窮盡努力要求配合。

廣告
  • 內政部長葉俊榮指出，對於婦聯會若最後走上解散之路，已有做好法律準備。（記者鄭鴻達攝）

    內政部長葉俊榮指出，對於婦聯會若最後走上解散之路，已有做好法律準備。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞軍捐 婦聯會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：若婦聯會續拒配合 葉俊榮：已做好法律準備


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.