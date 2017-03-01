楊梅區農會選理監事 過程平和

楊梅區農會召開新任會員代表大會選舉理監事，過程平和。（記者周敏鴻攝）

2017-03-01 11:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕楊梅區農會上午舉辦「新任會員代表大會」，選舉理事、監事與上級農會代表，因表態爭取理事長的僅傅鑫財1人，登記候聘總幹事的也僅有現任總幹事周宗維，選情單純，讓選舉過程很平和。

桃園市各區農會分為3梯次召開新任會員代表大會，第1梯是楊梅、桃園、大溪、蘆竹區農會，上午舉辦；第2梯是大園、龜山、八德、龍潭區農會，2日舉辦；第3梯將於3日舉辦，包括平鎮、新屋、觀音、復興區農會。

其中楊梅區農會因選情單純，上午召開新任會員代表大會，代表們依序領取選票後，圈選理事、監事與上級農會代表，過程非常平和，總幹事周宗維說，今天預計要選出9席理事、3席監事與7席上級農會代表，將待10日再選舉理事長、常務監事，並聘任總幹事。