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台日例行東海會商 國民黨團亂轟瞎扯沖之鳥

台日今就東海海域漁業實務開會協商，國民黨團卻召開記者會要求談判不在協議範圍內的沖之鳥議題。（圖由立法院國民黨團提供）

2017-03-01  11:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣亞協與日本台灣交流協會，今天起在東京召開台日漁業委員會第6次會議，會中將就《台日漁業協議》適用海域漁船作業規劃進行協商；立法院國民黨黨團今早同步就此召開記者會，要求亞協在會議中「硬起來」主動提出沖之鳥爭議。但《台日漁業協議》適用海域在東海範圍，與沖之鳥海域完全無關。

我國與日本在2013年簽署《台日漁業協議》，並設置台日漁業委員會，其後逐次輪流在台北與東京開會，是台日推動漁業合作的重要協商平台。台日漁業委員會至今已經舉行5次會議，今天起在東京召開為期3天的第6次會議。外交部今早表示，政府將秉持「擱置爭議、資源共享、互惠合作」的原則，與日方共同建立有利雙方漁民作業的環境。

立法院國民黨團今天早上在同時間召開記者會強硬表態，要求民進黨政府不能「逢日必軟」，應該在會議中主動提出沖之鳥爭議，更要求代表團回台後到立法院專案報告，向全民報告談判的內容和結論。國民黨團書記長王育敏說，民進黨政府上任以來一再對日本退讓，不僅把沖之鳥的「礁」拿掉，護漁行動也大打折扣，漁民權益毫無保障。國民黨立委王惠美則說，民進黨政府應該「硬起來」，不可在沖之鳥爭議上「割地讓步」。國民黨立委呂玉玲則要求漁業協議開完後，相關人員要到立院專案報告，向國人交代談判內容與結論。

但《台日漁業協議》適用海域是在東海範圍，針對雙方重疊專屬經濟海域（即北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間等海域），劃設大範圍的「協議適用海域」，並在歷次漁業委員會會議中協商彼此漁業作業細節。此會議無涉位於西太平洋的沖之鳥海域。知情人士表示，這是年度例行會議，主要討論相關作業規則，今年的重點則是協調作業時段，強調「和沖之鳥議題無關」。

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