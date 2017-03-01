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推動危險及老屋重建 葉俊榮：產值達2.7兆元

2017-03-01  11:10

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會今審議「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，民進黨立委趙天麟詢及該條例是否與都更條例互相排擠，且經濟效益為何。內政部長葉俊榮表示，該條例相互銜接、無必然連結，而據估計，約可創造2兆7200億元的產值。

趙天麟質詢時表示，該條例是否會與都市更新條例產生排擠效應，而除了防災效果，此條例也對營建業是強心劑，帶動產值約多少。

葉俊榮表示，該條例與都更條例相互銜接，但無必然連結，都更需有一定規模，且有權利變換問題，而該條例限制沒都更這麼嚴格，規模也較小，主要著眼於民國70、80年代時期蓋的四、五層樓公寓，且多位於都市區域，因擔心地震發生在都會區，他內心很急。

葉俊榮接著表示，若要加速重建，用爭議高的都更程序容易卡住，該條例並非嫁接在都更權利交換上，較像合建的概念，但有一定限制，因此並非真的要讓房子蓋多高，是要讓機能更健全，在此情況下，讓有意願但有疑慮的人，可以有獎勵來鼓勵加速重建。

葉俊榮表示，全國屋齡30年以上、4或5層樓中40％耐震係數不足的，約有3.4萬棟建築物，以此來算大約可以創造2兆7200億元的產值，此條例重點著眼在解決房屋老舊及耐震問題，但也能創造多贏局面，希望國人能提高防災意識，與政府一起合作改善。

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  • 內政部長葉俊榮估算，都市危險及老屋重建條例，預估可創造2.7兆元產值。（記者鄭鴻達攝）

    內政部長葉俊榮估算，都市危險及老屋重建條例，預估可創造2.7兆元產值。（記者鄭鴻達攝）

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