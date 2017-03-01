蔣介石銅像又被潑漆 中山大：討論遷移、不提告學生

中山大學蔣介石銅像，今晨再被潑漆。（讀者提供）

2017-03-01 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中山大學蔣介石銅像，今晨再度被人潑漆，中山大校長鄭英耀表示，校方目前已組委員會，討論銅像是否要遷移的事情。

根據《蘋果日報》報導，鄭英耀今天出席活動表示，已知銅像被潑漆的事情，並認為該尊重學生或各界人士表達不同意見；至於銅像多次被潑漆，鄭英耀說，校方近期已組委員會，討論是否遷移蔣中正銅像與原處空間利用，委員有校方、學生代表，相信會做出合適的決議。

若潑漆者為學生，鄭英耀也說，校方不會對他們做懲處，「我說過會尊重不同意見」。