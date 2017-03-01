228加害人檔案真解密？檔案局：民眾可調閱
2017-03-01 10:55
〔記者陳梅英／台北報導〕落實轉型正義，國發會檔案局在228前夕宣布137萬頁228事件檔案全數解密，邱議瑩關切，若民眾申請調閱加害人檔案是否會涉及個資法被拒絕？國發會檔案局局長林秋燕表示，根據規定，只要滿30年，檔案已解密，檔案局都可以提供，不會拒絕民眾調閱。
林秋燕說，目前對228事件加害人定義是指執行的公務人員，證人或是檢舉人，根據規定，只要滿30年，原機關沒有加密或是已經解密都可以提供。
另外，檔案局也從3月1日起，啟動新一波政治檔案內容的判讀與分析工作，檔案內容來源有兩部分，270萬頁是先前徵集進來的，另外還有99萬頁是去年底到今年6月預計會進來的。
不過，立委徐永明也質疑，所謂新一波政治檔案包含哪些？美麗島事件、臺大哲學事件以及蔣介石日記有包含在內嗎？尤其是蔣介石日記，橫跨1918年到1972年，已經被蔣家媳婦蔣方智宜捐贈給美國史丹佛大學胡佛研究所檔案館，檔案局對於此重要檔案有強制性徵集的權利嗎？
林秋燕說，檔案局去年開始就要求各機關重新清查，機關外的政治檔案，也在政治檔案法中，把私人與團體納入，以主動通報、訪查，透過捐贈或是有價補償方式，列為未來徵集對象，不過，目前政治檔案法正在行政院審議中。
以蔣介石日記來說，日記在定義中屬於私人文書，只能透過私人捐贈方式或受託保管、收購方式取得。至於在國外檔案，檔案局也已經與民間學者洽談，看是否能以複製方式收集進來。
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