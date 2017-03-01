| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
金正男案2女嫌被控謀殺 若成罪恐面臨絞刑 中國3海警船駛入釣魚台海域 中日為「領海」僵持
 首頁 > 政治

228加害人檔案真解密？檔案局：民眾可調閱

2017-03-01  10:55

〔記者陳梅英／台北報導〕落實轉型正義，國發會檔案局在228前夕宣布137萬頁228事件檔案全數解密，邱議瑩關切，若民眾申請調閱加害人檔案是否會涉及個資法被拒絕？國發會檔案局局長林秋燕表示，根據規定，只要滿30年，檔案已解密，檔案局都可以提供，不會拒絕民眾調閱。

林秋燕說，目前對228事件加害人定義是指執行的公務人員，證人或是檢舉人，根據規定，只要滿30年，原機關沒有加密或是已經解密都可以提供。

另外，檔案局也從3月1日起，啟動新一波政治檔案內容的判讀與分析工作，檔案內容來源有兩部分，270萬頁是先前徵集進來的，另外還有99萬頁是去年底到今年6月預計會進來的。

不過，立委徐永明也質疑，所謂新一波政治檔案包含哪些？美麗島事件、臺大哲學事件以及蔣介石日記有包含在內嗎？尤其是蔣介石日記，橫跨1918年到1972年，已經被蔣家媳婦蔣方智宜捐贈給美國史丹佛大學胡佛研究所檔案館，檔案局對於此重要檔案有強制性徵集的權利嗎？

林秋燕說，檔案局去年開始就要求各機關重新清查，機關外的政治檔案，也在政治檔案法中，把私人與團體納入，以主動通報、訪查，透過捐贈或是有價補償方式，列為未來徵集對象，不過，目前政治檔案法正在行政院審議中。

以蔣介石日記來說，日記在定義中屬於私人文書，只能透過私人捐贈方式或受託保管、收購方式取得。至於在國外檔案，檔案局也已經與民間學者洽談，看是否能以複製方式收集進來。

廣告
  • 圖為檔案管理局局長林秋燕。（資料照，記者方賓照攝）

    圖為檔案管理局局長林秋燕。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加害人檔案 檔案局 解密
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：228加害人檔案真解密？檔案局：民眾可調閱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.