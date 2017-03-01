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嘉市府秘書長將由公路局南工處長賴明煌出任

2017-03-01  10:38

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府秘書長林建宏2月因健康因素請辭調任參議，新任秘書長將由公路總局西濱公路南區臨時工程處長賴明煌出任，市府已於上週五發出人事派令，賴預定3月8日走馬上任。

現年53歲賴明煌是成大土木工程博士，曾任職於嘉義市政府環保局技正、交通局技正、副局長，後來轉任公路總局第五區養護工程處副處長，現職則是公路總局西濱公路南區臨時工程處長。

賴明煌在公路總局本職是正工程師的交通事業人員，嘉義市政府秘書長為12職等，賴以事務官商調至市府任職，到任後的職等，將由銓敘部任定。

此外，嘉義市政府企劃處長目前由行政處長陳寶東兼代，新任企劃處長也將由嘉義大學資管系助理教授林彣珊出任，林今天下午報到，將首次出席市務會議。

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  • 嘉義市政府秘書長將由公路局南工處長賴明煌出任。（記者丁偉杰翻攝）

    嘉義市政府秘書長將由公路局南工處長賴明煌出任。（記者丁偉杰翻攝）

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