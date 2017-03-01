蔣介石銅像遭潑漆 警掌握7名學生

2017-03-01 10:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕中山大學校園內的蔣介石銅像，今晨遭人潑漆污損，該校陳姓保全員發現回報學校，並向鼓山警分局新濱所備案，警方掌握該校鄧姓碩士班生夥同其他6名同學涉嫌，因案件屬告訴乃論，校方表示不提告，已請工人清洗回復。

陳姓保全人員打電話通報警方，指校園內的一座蔣介石銅像今晨1點40分許，遭人潑紅、白漆，巡邏警組趕到現場，銅像已遭漆襲，現場有幾名碩士班學生。

警方初步調查，碩士班鄧姓同學與6名同學到銅像處，由其中一名同學對銅像潑漆，學生們疑採聲東擊西方式，藉故向陳姓保全人員詢問事情，牽絆校內看守的陳姓保全員，讓潑漆同學可以從容離去。

陳姓保全人員發現蔣介石遭潑漆，立刻向轄區新濱派出所通報。據了解，中山大學幾乎每年都會發生銅像潑漆事件，校方為了保護學生，相當低調且不提告，即使保全撞見學生潑漆，基於學生安全考量，也要求不能與學生有衝突，必須以勸說取代阻擋。