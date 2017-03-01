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蔡政府推轉型正義 國民黨：轉移執政無能焦點

2017-03-01  10:37

〔記者施曉光／台北報導〕「228」70週年，民進黨政府擴大紀念，推動轉型正義，還要讓中正紀念堂去蔣化，國民黨文傳會副主委胡文琦今天上午召開記者會表示，228的「和解共生」是在於化解台灣各族群，因歷史悲劇所造成的傷害，政府應負起促進社會和諧的責任，而不是一而再、再而三的，刻意挑起族群仇恨與階級世代對立。

胡文琦表示，依照總統蔡英文的邏輯，日本高壓統治台灣期間，所造成台灣原住民及閩、客人民的重大生命及財產損失，難道不也應該是轉型正義的一環？台灣總督府、台中神社是否應該拆除？難道蔡政府的「廉價轉型正義」，可以比照中正紀念堂的模式，乾脆關掉日本拉麵店，禁止日本偶像劇？

對於民進黨要加速推動轉型正義立法，胡文琦說，這完全是一種政治操作，而且違背憲政主義原則，侵害個資，只是想要轉移民進黨執政無能的焦點，而且民進黨執政以來，所有政策都是繞著鬥爭國民黨，這次要推動轉型正義立法，只是企圖從行政院不當黨產委員會已經四連敗的泥淖中脫身再轉進，他呼籲民進黨不要再一意孤行下去。

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  • 國民黨文傳會副主委胡文琦（見圖）認為，民進黨要加速推動轉型正義立法，完全是一種政治操作，而且違背憲政主義原則，侵害個資。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦（見圖）認為，民進黨要加速推動轉型正義立法，完全是一種政治操作，而且違背憲政主義原則，侵害個資。（資料照，記者簡榮豐攝）

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