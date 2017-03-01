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阿丹局長離職 花媽：沒什麼比家庭更重要

陳菊感謝許乃丹為高雄的付出，強調她永遠是市府團隊一員（記者王榮祥攝）

2017-03-01  10:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市法制局長「阿丹」許乃丹因家庭考量，任期到228。高雄市長陳菊今天在市政會議上誠摯感謝阿丹為高雄的付出，強調「沒有什麼比家庭更重要的」、力挺她為家庭作出的抉擇。

陳菊同時感性表示，許乃丹永遠是高雄市府團隊的一員，希望她回到民間後，有機會還是要常協助市府，並「指示」與會官員往後若有聚會，一定要聯繫許乃丹參加。

副市長許立明加碼指出，許乃丹接任法制局時，正是高雄氣爆發生之後，她的勇氣、及接任後展現的專業，都讓同僚佩服，也為高雄市府在法律面創下許多紀錄。

許乃丹是民國一○四年二月一日接任高市法制局長，當時正逢氣爆過後（一○三年八月）、市府需處理大量法律事務期間，包括與管線業者訴訟、與災民協商代位求償，以及後續訂定石化管線管理條例、要求石化業者總部搬遷到高雄等諸多事宜，許乃丹均參與期間且扮演吃重角色。

考量孩子照顧與教育等問題，許乃丹幾經思索、於去年底議會結束後即向市長陳菊說明與提出辭呈，陳菊愛才、頻頻慰留，直到上週才勉強批准﹔今上午還花了很長時間細數阿丹為高雄的貢獻，並給許乃丹大大擁抱，現場掌聲響起，許乃丹開心落淚。許乃丹離職後，法制局長暫時由副局長代理。

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  • 陳菊與許立明真誠感謝許乃丹，讓她忍不住哽咽（記者王榮祥攝）

    陳菊與許立明真誠感謝許乃丹，讓她忍不住哽咽（記者王榮祥攝）

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