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南港1男從自家9樓墜落 樹木刺穿胸部身亡
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司改國是會議 小燈泡媽進場這樣說

2017-03-01  09:59

〔記者溫于德／台北報導〕小燈泡的媽媽王婉諭以「犯罪被害人家屬」身分，參與今天上午司改國是會議第一組會議，該組主軸為「保護被害人與弱勢者的司法」；王女一早步進司法院時，面對媒體發問「對這次會議有無特別著力？」僅簡短回話，「（之後）議題都很清楚，已在網上，都可以去看」，隨即搭電梯上樓開會，是否進一步發言，待會後才可得知。

同樣與會的人包括，召集人羅秉成委員，司法院副院長蔡炯燉，被虐死幼童王昊的姑姑、中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君，致策國際法律事務所律師、鄭捷辯護人黃致豪等人；目前會議進行中。

據了解，第一組的議題以保護犯罪被害人為中心，討論議題包括，「保護犯罪被害人」、「減低冤案發生與強化救濟機制」「保護弱勢族群再司法中的處境」、「司法科學、鑑定機制與專家證人」、「偵查不公開、媒體影響審判與隱私保護」等。

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  • 司改國是會議第一組，與會人員，小燈泡母親王婉諭（記者溫于德攝）

    司改國是會議第一組，與會人員，小燈泡母親王婉諭（記者溫于德攝）

  • 司改國是會議第一組，召集人羅秉成（記者溫于德攝）

    司改國是會議第一組，召集人羅秉成（記者溫于德攝）

  • 司改國是會議第一組，鄭捷辯護律師黃致豪（記者溫于德攝）

    司改國是會議第一組，鄭捷辯護律師黃致豪（記者溫于德攝）

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