中山大學蔣介石銅像，今晨再被潑漆。（讀者提供）

2017-03-01 10:09

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學蔣介石銅像曾連續2年被潑漆，校方今年增派人力24小時監控，今天凌晨時，仍被人從蔣介石頭頂向下潑灑紅白漆，校方發現後趕緊派人清理，今早已清洗完畢。

中山大學校園有孫文及蔣介石銅像，孫文坐著，蔣介石穿軍裝站在旁邊，2012年1月14日是總統選舉投票日，蔣介石頭部被噴白漆、眼睛噴黑漆、上半身紅漆，嘴巴還被破壞挖洞。去年2月28日凌晨，蔣介石銅像再被潑白漆、套上黑色塑膠袋。

今年校方特別動員人力，在銅像旁24小時監控，未料還是被人趁隙潑上紅白漆。

中山大學蔣介石銅像，今晨再被潑漆。（讀者提供）