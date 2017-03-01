政院：林全並未承諾澎湖醫療示範區
2017-03-01 10:00
〔記者李欣芳／台北報導〕面對澎湖發展困境，澎湖縣長陳光復昨天在聽取地方建設的一項座談時，向行政院長林全提出澎湖爭取「國際醫療特許實驗示範區」，可望一舉解決醫療、財政和地方發展的困境，有媒體報導林全對此有具體承諾，行政院發言人徐國勇今天上午澄清說，澎湖縣長陳光復所提醫療示範區建議，是臨場提出，並無任何規劃期程，林全院長只回應會瞭解該項建議的可行性，未給予具體承諾，媒體報導與事實有所出入。
徐國勇說，林全昨天在「行政院南部聯合服務中心」聽取高、屏、澎湖政務顧問對地方建設意見時，只有廣泛聽取政務顧問對政策建言，沒有針對地方建設需求進行討論。
據了解，陳光復認為，澎湖亟需渴求一個解決醫療、財政和地方發展困境的解藥，以符合總統蔡英文給予澎湖新的發展方向，以健康代替博弈、以求醫者代替賭客、以火車頭帶動觀光人潮、工作機會及地方休閒養生發展。在澎湖設置特許國際醫療示範區，在特許開放修改法令，醫療簽證由15天延長至45天，對台灣影響較小，收治世界各地的自費病人，也不會影響台灣健保體系與醫療床數人力配置。
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