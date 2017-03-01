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大巨蛋復工無望？媒體爆遠雄根本不打算做都審

2017-03-01  10:08

〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出台北市府與遠雄集團已談妥大巨蛋案，預計在今年8月復工。但有媒體指出，遠雄其實無意與市府配合，不但不打算送件都審，甚至已開始評估因停工所造成的損失，準備向市府追討。

在台北市副市長陳景峻與辦公室主任蔡壁如協調下，大巨蛋案目前已完成台建中心初審，市府也同意都市設計審議會備查加速審議程序，預計今年8月復工，明年8月就能完工。

根據《風傳媒》報導，其實遠雄根本沒有打算進入市府要求的審查程序，雙方仍各自堅守底線，遠雄堅持「不接受七項公安基準，不配合都審環評」；市府則是「遠雄必須進入都審環評程序，才能復工」，都發局也證實，遠雄至今仍沒有送交任何一份都審文件。

此外，遠雄也在評估大巨蛋因停工後所造成的傷害，對市府進行追討，雖然停工訴訟的一審準備庭在今年1月才開始，但最終若判決市府違法，可能就得承擔大巨蛋停工以來所產生的損失。

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  • 市府稱大巨蛋預計8月復工，但有媒體指出，遠雄根本無意進行都審。（資料照，記者鍾泓良攝）

    市府稱大巨蛋預計8月復工，但有媒體指出，遠雄根本無意進行都審。（資料照，記者鍾泓良攝）

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