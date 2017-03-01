解雇沒發離退金 國民黨工下午向中常會陳情

2017-03-01 09:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨一月底資遣一千多名黨工後再回聘部分黨工，原本最遲二月底應發放年資結算離退金給黨工，但由於無法足額發放，勞資雙方對於發放比例沒有共識，迄今所有現職與離退黨工都未拿到錢，加上黨主席洪秀柱在上週中常會談話提及離退黨工「加碼還要再加碼」，引發離退黨工不滿，今天下午將有一百人要到中常會陳情，訴求要生活、要尊嚴。

據國民黨工會理事長劉慧玲指出，他們已經獲得洪秀柱以外的各黨魁參選人陣營允諾支持，今天下午還有二十多位中常會要聲援他們，並可能被安排進入中常會現場表達訴求。

國民黨去年十二月開始與黨工協商離退給付方案，由於黨營事業資產已被行政院不當黨產處理委員會凍結，手頭現金有限，最初黨中央提議離退者足額發放，留下來的人先欠，後來改為離退者拿八成，留下的人領兩成，最近又考量公平性，改為所有人都拿同樣的四成比例，並要求所有黨工簽切結承諾未領餘款，不向法院提出強制執行給付，待黨產會同意處分部分中投資產變現後，再補六成的欠款，但這樣的方案讓許多離退黨工只能先拿到幾十萬元，無法接受。

劉慧玲表示，現在的黨中央就像來了一些「小偷」，偷走他們的工作，當初承諾他們會依照九十四年國民黨精簡黨工的方案優退，加發最多五個基數，現在卻只願意給他們四成的額度，他們都被那些與黨工沒有革命情感，目前在黨中央主事的一群人欺騙，洪秀柱還在中常會說他們被人利用，「加碼還要再加碼」，叫他們情何以堪，而且許多離退黨工今天被迫要去就業服務站找工作。

國民黨中央則認為，過去始終是以較勞基法更優厚的方式協商，所需給付金額大約要十五億元，但礙於目前手上資金只有六點一二億，現階段被迫只能在此額度內發放，每個人先拿四成，至於九億差額要等黨產會同意處分淨值約有一百五十億的中投公司部分資產來彌補。

但黨產會始終不願同意處分中投資產，反過頭來要求國民黨以出售現有辦公廳舍的方式籌措財源，國民黨中央認為這是在逼國民黨掃地出門，因此堅不同意。

劉慧玲則不以為然，她說，中投公司已被認定為不當黨產，黨中央這樣的主張是把離退黨工綁在一起與黨產會鬥爭，她強調，國民黨已經精簡大量人事，那還需要那麼多的辦公廳舍？如果黨中央有誠意，可以質押這些房產借錢，發錢給所有黨工。