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榮總改隸？李翔宙：需從長計議

2017-03-01  09:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕民進黨立委段宜康前天在臉書發文，建議隸屬於退輔會的榮民總醫院，可和陽明醫學院合併改隸教育部，或將北、中、高榮都改隸衛福部，也可避免「外行領導內行」。不過，退輔會主委李翔宙今上午赴立法院外交及國防委員會受訪表示，如組織上要調整，恐怕是需要從長計議的大工程，但願意就相關議題做最大努力，把制度完整化。

李翔宙今上午赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，他受訪時表示，國家對於軍人長期犧牲奉獻，退伍後給予回饋照顧、服務，這是完整的國家服務制度，當然照顧榮民，是退輔會核心任務，輔導退撫官兵就醫、就養、就業。

對於榮總改隸其他單位，李翔宙認為，如果做組織調整，恐怕牽涉國家未來發展趨勢，未來在穩定募兵政策上，退輔會對軍人的照顧，需配合國家政策，倚靠榮民「榮家、榮民醫院、地方政府長照密」三級醫療服務網，工作環節密不可分，如果組織上要調整，恐怕是需要重長計議的大工程，但退輔會願意就相關議題做最大努力，把制度完整化。

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  • 台北榮總，示意圖。（資料照）

    台北榮總，示意圖。（資料照）

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