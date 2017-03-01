榮總編組「照顧」8百壯士？ 陳其邁：對面就台大急診...

部分退伍軍人團體日前發起「8百壯士捍衛權益行動」，在立院前輪班抗議，榮總員工爆料，退輔會要求榮總組成專案小組，醫護人員更要全天候待命「照顧壯士」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-03-01 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕部分退伍軍人團體發起「8百壯士捍衛權益行動」，在立院前輪班抗議，不過卻有榮總員工爆料，退輔會要求榮總組成專案小組，醫護人員更要全天候待命「照顧壯士」，挨批浪費醫療資源。民進黨立委陳其邁得知後直呼「超扯」，並表示，抗議現場對面就是台大，為何要勞師動眾動用榮總資源？

陳其邁在臉書直言，「以後人民陳抗是否都可比照辦理？退輔會出來説清楚！誰下令？誰買單？」強調若是抗議者有心肌梗塞、腦中風等急症，台大急診就在一街之隔，不到3分鐘就可以送往台大，為何要動用榮總的醫療資源，且榮總遠在北投，日後一定對此事查到底。

針對此事，退輔會就醫保健處處長羅慶徽在答覆媒體詢問時表示，確有要求榮總進行編組準備，不過在現場一兩天後發現狀況並不嚴重，現已將編組取消。