總統盼《促轉條例》完成立法 廖國棟：清算國民黨

2017-03-01 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕 總統蔡英文昨下達指示，希望立法院本會期可通過《促進轉型正義條例草案》，盼儘快落實轉型正義。對此，國民黨團總召廖國棟不滿地指出，先前《促轉條例草案》初審是因為民進黨多數暴力才通過，政府別藉228事件的氛圍，把「正義」搞成「不正義」，而多數條文違法違憲，就是為了要清算國民黨。

立法院司法及法制委員會已在去年6月底，初審通過民進黨團版的《促轉條例草案》，國民黨團不僅拒絕參與後續協商，還以退席來抗議。廖國棟表示，蔡英文要求立院通過《促轉條例草案》，是因民進黨在內政施政不力、兩岸僵局與國際關係沒有突破，才想回頭搞鬥爭，追殺國民黨。

此外，為了確保威權時期政府檔案的管理與應用，國發會1月也向行政院提出《政治檔案法草案》，賦予主管機關向私人團體調閱檔案的權利，官員表示，此法若通過，國民黨必須要將相關檔案轉移給國家，若被認定為政治檔案後須回歸國有。國民黨文傳會副主委胡文琦則表示，民進黨要立《政治檔案法》，根本是司馬昭之心，國民黨不會坐以待斃讓政府違法違憲，剝奪人民的財產權。