楊潔箎會美國務卿 邀近期訪中
【駐美特派員曹郁芬／華府二十八日報導】中國國務委員楊潔箎今天在美國務院與國務卿提勒森進行了約45分鐘的晤談。2人討論了如何維持互利的經濟關係和北韓議題。國務院代理發言人唐納表示，楊潔箎邀請提勒森訪問北京，提勒森也表達了近期內到中國訪問的興趣。
楊潔箎是川普就任後首位訪問華府的中國高官。由於川普政府可能在經貿和軍事安全方面對中國採取強硬政策，楊潔箎此行在摸底並鋪陳一個正面的雙邊關係基調。
他今天在中國駐美大使崔天凱及中國外交部發言人陸慷等人的陪同下到國務院與提勒森會談。唐納在會後說明，2人重申了美中維持建設性雙邊關係以及常規性高層交往的重要性。
楊潔箎與提勒森討論做為世界2大經濟體，美中改善與維持一個互利的雙邊經濟關係的重要性，以及北韓核武等共同關切議題。國務院新聞稿中未提到2人是否觸及台灣議題，楊潔箎也不願對守候在國務院門口的記者發言。
新華社報導具指出，楊潔箎告訴提勒森，中國國家主席習近平不久前和川普總統通了電話，一致同意共同努力推動中美關係實現更大發展。下階段，中方願同美方一道，按照兩國元首達成的共識，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏原則，加強高層及各級別交往，深化雙邊各領域交流合作，拓展國際地區和全球問題上的溝通協調，尊重彼此的核心利益和重大關切，推動中美關係持續健康穩定發展，
新華社說，提勒森表示，川普與習近平為美中關係發展確定了積極的基調。美方願同中方共同努力，從更廣闊的角度看待兩國關係，加強高層對話與交往，不斷拓展各領域合作，通過協商妥善處理敏感問題。
楊潔箎27日曾到白宮與川普短暫會晤，在場的還有副總統彭斯以及白宮資深顧問庫希納。在會見川普前，楊潔篪也和新任國家安全顧問麥馬斯特、白宮首席策士巴農就相關國安議題進行討論。
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