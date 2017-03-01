花蓮壽豐鄉社區蔣公銅像被噴漆 引爆議論
2017-03-01 08:38
花蓮也傳出蔣介石銅像遭噴漆的事件。（記者王錦義翻攝）
〔記者王錦義／花蓮報導〕228全國各地都在檢討蔣介石銅像存廢問題，長期藍大於綠的花蓮也發生銅像遭噴漆，在花蓮人臉書等社群網站上引來多數花蓮人一片罵聲，許多花蓮網友留言：「浪費社會資源的行為」、「純樸美麗的花蓮被污染好心痛」、「還在消費228，只會在傷口上不斷挖出來灑鹽的人，就是很可惡」、「希特勒屠殺猶太人，蔣中正屠殺誰了？」「張七郎是誰？」留言串被轉到PTT上，網友直呼：「花蓮真的是國民黨堡壘」。
昨晚9點多，位於壽豐鄉吳全社區活動中心蔣介石銅像遭噴漆，銅像雙眼、嘴角都用紅漆噴得「鮮血淋漓」，胸前則寫上「兇手」、銅像基座「永懷領袖」石碑刻字則被「悼二二八」、「勿忘二二八」取代；接著晚間10點多壽豐鄉平和社區活動中心前，蔣介石銅像基座「永懷領袖」被以紅漆劃掉、改成「勿忘張七郎」，銅像臉也被噴「悼二二八」。
銅像遭損毀消息傳到花蓮人臉書上，上百篇留言9成以上都是譴責破壞行為，留言說：「歹年冬 搞消狼 吃飽太閒 自以為是正義代表 嫌社會不夠亂嗎」、「很無聊A台灣只有228了嗎？到底還要吵幾年看到就肚爛」、「吵屁啊～何必一直在傷口上灑鹽呢？煩死了」、「唉！ 我純樸的花蓮不見了」。
譴責銅像遭噴漆的留言相當多，且都收到不少的網友按讚回應認同，僅有非常少數的網友留言：「顯然我們的轉型正義還有很長的路」、「悲哀...悲的是洗腦50年的威力真的很強大」留言串被轉到PTT BBS站上，鄉民直接問：「蔣公銅像遭噴漆，花蓮人崩潰了？」、「後山有什麼好意外的」、「東邊大概就像這樣，資訊流通不夠透明」。
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