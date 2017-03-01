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副總統不再只是無聲備位 陳建仁背負3大任務

有媒體報導指出，總統蔡英文指派副總統陳建仁處理各項重大政策，如年金改革、同性婚姻，未來更將負責空污防制議題。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2017-03-01  07:39

〔即時新聞／綜合報導〕副總統一職多半被認為只是備位元首的角色，並無太大實質權力。但總統蔡英文指派陳建仁處理各項重大政策，如近來的年金改革、同性婚姻，未來更將負責空污防制議題。

據《蘋果日報》報導，蔡英文不僅派陳建仁擔任年金改革國是會議召集人，他更擔任反同婚跟挺同婚兩派群眾的溝通平台，未來還會和中研院前院長李遠哲共同處理空污問題。比起前副總統吳敦義卸任後，自爆副總統4年任期「整個是空白」，陳建仁似乎完全沒有一刻空閒。

報導也提到，民進黨立委黃偉哲表示，陳建仁EQ非常高且身段很低，雖然他的專業不是年金改革議題，但卻願意研究，甚至還畫「鵝蛋圖」讓民眾瞭解，為蔡英文政府加了很多分。

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